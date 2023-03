Bosch Italia rinnova la sua partecipazione alla Milano Marathon, giunta alla 21° edizione, in programma il prossimo 2 aprile tra le strade del capoluogo lombardo. Unendo sport, inclusione e solidarietà, l’azienda aderisce alla Relay Marathon, la staffetta a scopo benefico e non competitiva suddivisa in quattro frazioni, supportando la Fondazione Laureus Sport For Good che si impegna a promuovere lo sport come strumento terapeutico di prevenzione del disagio giovanile. Circa 190 collaboratori Bosch, suddivisi in 45 team, correranno al fianco della Fondazione Laureus per sostenere il progetto SocialOsa Overlimits. SocialOsa Overlimits ha lo scopo di avviare alla pratica della pallacanestro ragazzi affetti da disabilità cognitive gravi e diversificate, tra cui ragazzi con sindrome di Down, autistici o con ritardo, con l’obiettivo di abbattere le barriere sociali e culturali. Attraverso il basket, infatti, i ragazzi hanno la possibilità di imparare a fare squadra, mettendo in pratica i valori dello sport e facendo emergere le proprie abilità. “Da anni, centinaia di collaboratori e collaboratrici Bosch Italia corrono anche al fianco di Fondazione Laureus per sostenere progetti e iniziative di solidarietà. La maratona, infatti, rappresenta un momento di coinvolgimento e collaborazione, ma anche uno strumento per contribuire, attraverso lo sport, a coltivare e sviluppare valori come passione, impegno, spirito di squadra e, naturalmente, inclusione. Il progetto SocialOsa Overlimits è un chiaro esempio di come lo sport sia in grado di unire e creare un momento di socialità e divertimento, abbattendo le barriere”, ha dichiarato Roberto Zecchino, Deputy General Manager & Corporate Vice President Human Resources Bosch Group South Europe. “La responsabilità sociale aziendale oggi passa da mille strade diverse e la staffetta benefica legata alla Milano Marathon è davvero un esempio virtuoso di come le aziende e gli operatori del terzo settore possono trovare un punto di incontro. Gli amici e le amiche di Bosch Italia confermano ancora una volta quanto i valori condivisi possano trasformarsi in azioni e in supporto per chi ha più bisogno di poter credere in un sogno. Lo sport è gioia e condivisione, ma è anche un potentissimo strumento educativo. Come amiamo dire ‘lo sport cambia la vita’ e Bosch Italia ci aiuta a farlo” ha affermato Daria Braga, Direttrice di Fondazione Laureus Italia.(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Bosch-

