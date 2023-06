Bosch intende lanciare sul mercato sistemi steer-by-wire su larga scala entro la metà del decennio. Per farlo, ha recentemente stretto una collaborazione con la startup Arnold NextG, che consentirà di sfruttare le proprie competenze di sviluppo e accelerare il processo di preparazione delle soluzioni per il mercato. I sistemi steer-by-wire sono considerati i sistemi di sterzo del futuro. Bosch, tra i principali fornitori al mondo di sistemi sterzanti elettrici, ha riconosciuto il potenziale dei sistemi steer-by-wire fin dall’inizio e ne sta guidando sistematicamente lo sviluppo. “Stiamo assistendo a una rapida crescita della domanda di sistemi steer-by-wire. Siamo di fronte a un mercato che dovrebbe rivelarsi eccezionalmente ampio a lungo termine, soprattutto – anche se non solo – per l’era della guida autonoma. Attendiamo con entusiasmo di vedere lo slancio che questa collaborazione darà al nostro lavoro sull’ottimizzazione dei sistemi”, ha dichiarato Gerta Marliani, presidente di Robert Bosch Automotive Steering. L’obiettivo della partnership è accelerare la produzione di soluzioni steerby-wire su larga scala. Le applicazioni steer-by-wire eliminano il collegamento fisico tra il volante e le ruote di un veicolo. Ciò apre nuove possibilità, per esempio, per ridisegnare l’interno del veicolo: il volante può essere abbassato o riposto, dando vita a concept completamente nuovi, specialmente per la guida autonoma. La tecnologia steer-by-wire consente anche nuove funzioni di sicurezza nel controllo della dinamica del veicolo. Per esempio, anche piccoli interventi di sterzata automatizzati possono stabilizzare il veicolo senza che il guidatore se ne accorga. Inoltre, la sensazione di guida del veicolo può essere adattata alle esigenze delle singole case costruttrici.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Bosch-

