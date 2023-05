Nel 2022 Bosch ha superato i suoi obiettivi di business in un anno complesso. Il fatturato totale ha raggiunto gli 88,2 miliardi, a fronte dei 78,7 miliardi dell’anno precedente, con un aumento del 12%, pari a circa il 9,4% al netto degli effetti valutari. Attestandosi a 3,8 miliardi, anche l’utile netto ante oneri finanziari e imposte è superiore rispetto al dato dell’anno precedente (3,2 miliardi). Il margine operativo Ebit è passato dal 4% al 4,3%. Presentando i dati annuali, Stefan Hartung, presidente del Cda di Bosch, ha dichiarato: “Abbiamo superato con successo le sfide del 2022: sia il fatturato sia il margine sono stati superiori alle aspettative. E, anche se l’ambiente economico e sociale continua ad essere complesso, vogliamo crescere ancora più velocemente”. Nei prossimi anni, dati i normali tassi di inflazione, l’obiettivo è un aumento medio del fatturato annuale tra il 6 e l’8%, raggiungendo almeno il 7% di margine. “La volontà è crescere in ogni regione del mondo ed essere tra i primi tre fornitori nei nostri mercati più rilevanti” ha aggiunto Hartung. L’anno scorso l’azienda ha investito complessivamente oltre 12 miliardi per garantirsi un futuro proficuo. Gli investimenti in ricerca e sviluppo sono saliti a 7,2 miliardi (dai 6,1 miliardi del 2021), pari all’8,2% del fatturato (7,8% nel 2021). Le spese in conto capitale sono aumentate di 1 miliardo, raggiungendo i 4,9 miliardi. L’Equity ratio è migliorata leggermente, arrivando al 46,6% (2021: 45,3%). Oltre agli investimenti inziali l’azienda è stata in grado di assicurare gli impegni anche nelle partecepazioni in altre aziende. Nonostante i postumi della pandemia di Covid-19, il Gruppo Bosch è stato in grado di aumentare il fatturato del 3,5% nel primo trimestre del 2023. Il Nord America si è sviluppato in modo particolarmente favorevole, con una crescita a due cifre pari al 18%. L’azienda è cresciuta anche in Europa, dove ha segnato un +7,7%. Per il 2023, Bosch prevede che la produzione economica globale crescerà solo dell’1,7%, poi si ridurrà di un ulteriore punto percentuale anno su anno. Nonostante le modeste prospettive economiche, per il 2023 Bosch punta a una crescita del fatturato tra il 6 e il 9%, mentre l’obiettivo per il margine operativo Ebit si aggira intorno al 5%.

