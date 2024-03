MILANO (ITALPRESS) – Apre in rialzo la Borsa di Milano. Dopo primi scambi l’indice Ftse Mib segna un +0,17%. In ribasso il titolo Snam dopo la presentazione dei conti del 2023. Apertura stabile per lo spread a 122 punti, sui minimi da oltre due anni, con il rendimento del Btp decennale. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma