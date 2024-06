ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero della Cultura è pronto a scendere in campo per sostenere il Concorso per Voci Nuove. A manifestare disponibilità e interesse a dare vita a una collaborazione è il sottosegretario Lucia Borgonzoni.

“Davvero apprezzabile il percorso intrapreso a Castrocaro Terme e Terra del Sole per cercare di riqualificare e rinnovare un concorso canoro che in oltre sessant’anni di attività ha svolto un ruolo da protagonista nella storia della canzone italiana, secondo solo a Sanremo”, afferma Borgonzoni.

“Dopo alcuni anni incerti – prosegue -, l’Amministrazione locale dal 2023 ha individuato un nuovo gestore affinchè la manifestazione tornasse progressivamente ad essere un punto di riferimento per i giovani e per la cultura musicale. E’ stata una scelta coraggiosa. Di recente – fa sapere Borgonzoni – ho avuto un colloquio con il Sindaco Francesco Billi, al quale ho fatto presente che da parte del Ministero c’è massima disponibilità a collaborare. Ritengo che per la sua prestigiosa storia e per il potenziale futuro il Festival di Castrocaro rappresenti un patrimonio di rilievo non solo in ambito locale, ma a livello nazionale”.

