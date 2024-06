Borghi “Non chiedevo le dimissioni di Mattarella”

ROMA (ITALPRESS) - “Combatto la mia battaglia politica per la sovranità italiana: non sono pochi i cittadini che vorrebbero meno Europa e non più Europa e io voglio dare loro rappresentanza. Non ho mai chiesto dimissioni di Mattarella: commentavo solo le sue parole ‘consacreremo la sovranità europea'. Mi pareva curioso che il giorno della festa della Repubblica, il rappresentante della sovranità italiana glorificasse qualcosa - l’Europa - che non è uno Stato e non ha una Costituzione”. Lo ha detto Claudio Borghi, senatore della Lega e candidato alle prossime elezioni europee, intervenuto a "The Watcher Poll Eu", il format di The Watcher Post. mrv/sat (Fonte video Utopia Studios)