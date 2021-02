Borghi “Centrodestra sarebbe azionista di maggioranza nel Governo”

"Se prima non ci sediamo al tavolo con Draghi non possiamo esprimerci, dopo il no della Meloni andiamo più guardinghi, ma per esprimere una posizione comune del centrodestra è utile parlarsi dopo". Lo ha detto il deputato della Lega Claudio Borghi. tan/sat/red