Boom di prodotti simbolo del Made in Italy nel mondo

ROMA (ITALPRESS) - Boom di prodotti simbolo del Made in Italy nel mondo. Secondo i dati dell’export 2024 diffusi dall’Unione Italian Food per i settori rappresentati dall’Associazione, lo scorso anno sono stati esportati 30 miliardi di piatti di pasta, 56 miliardi di tazzine di caffè, quasi 1 miliardi di kg tra biscotti, fette biscottate, crackers e dolci come pandori, panettoni e colombe e 4 miliardi di tavolette di cioccolato. Risultati straordinari che sfiorano i 23 miliardi di euro, con una crescita superiore all’11% in valore. Un contributo significativo tenendo conto che nel gennaio/dicembre 2024 il settore alimentare ha esportato beni per circa 57 miliardi di euro, di cui 23, pari a oltre il 40%, sono delle Aziende dei settori Unione Italiana Food. Germania, Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Spagna e Polonia, attratti dalla qualità e autenticità della tradizione gastronomica italiana, si confermano i principali mercati di destinazione. Secondo Unione Italiana Food, il successo del Made in Italy alimentare non si basa solo sulla qualità dei prodotti, ma anche sull'esperienza emotiva che genera. Il ricordo di un piatto gustato in Italia crea un legame con il prodotto, che spinge il consumatore internazionale a ricercarlo anche nel proprio Paese. mgg/gtr