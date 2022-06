TRENTO (ITALPRESS) – “C’è il tema del salario minimo e del potere di acquisto. Quello del salario minimo non riguarda Confindustria, non siamo né a favore né contrari. Ci sono lavoratori che hanno salari troppo bassi e mi meraviglio che non si vada ad intervenire”. A dirlo è Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, intervenuto al Festival dell’Economia di Trento. “Il problema del salario minimo è come verrà costruito. Se siamo un Paese serio ci sediamo intorno a un tavolo e ragioniamo. Dobbiamo mettere più soldi in tasca agli italiani, ma bisogna farlo in maniera seria: serve abbassare il costo del lavoro”, ha aggiunto. “Per fare un patto bisogna mettere sul tavolo una proposta. Io l’ho portata, ma non ho ancora sentito proposte da parte degli altri. Se vogliamo ridare potere di acquisto agli italiani bisogna tagliare le tasse sul lavoro”, ha sottolineato Bonomi. “Coloro che mi accusano di non rinnovare i contratti sono gli stessi che non lo fanno. Se riceverò proposte migliori della mia sarà pronto a firmarle”, ha aggiunto.

