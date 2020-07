Bonetti “Family Act prima riforma organica politiche familiari”

"Per le famiglie italiane c'e' per la prima volta nel Paese un ddl che riforma in maniera integrata le politiche familiari. Le famiglie vengono considerate soggetti che possono contribuire alla vita sociale, e non soggetti a cui dare voucher in una dinamica piu' assistenziale". Lo ha detto all'Italpress il ministro per le Pari opportunita' e la Famiglia, Elena Bonetti, a proposito del Family Act presentato da Italia Viva e approvato dal Cdm.