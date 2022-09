“Bones And All”, clip in anteprima del nuovo film di Luca Guadagnino

“Bones And All”, clip in anteprima del nuovo film di Luca Guadagnino

"Bones And All" è il nuovo film di Luca Guadagnino in concorso alla 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, con Taylor Russell, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz e Mark Rylance. tvi/gsl