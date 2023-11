Bonassi (Intesa Sanpaolo) “Con Caritas aiutiamo le classi più fragili”

ROMA (ITALPRESS) - "La nuova collaborazione con Caritas è nata in piena pandemia ed è diventata una vera azione strategica che ha consentito in questi tre anni di fornire aiuto e sostegno alle classi più fragili della nostra popolazione". A dirlo Paolo Bonassi, Executive Director Strategic Initiatives and Social Impact Intesa Sanpaolo, in occasione della presentazione dei risultati a Roma del programma "Aiutare chi aiuta". f04/fsc/gsl