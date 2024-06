BOLOGNA (ITALPRESS) – Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna ed eletto alle ultime Europee, ha annunciato che si dimetterà da governatore tra due settimane.

“Tra due settimane, prima dell’insediamento del Parlamento europeo, rassegnerò le dimissioni da presidente della Regione che ricopro dal 23 novembre 2014”, ha detto Bonaccini durante i lavori dell’Assemblea legislativa.

“Sono stati dieci anni complicati – ha affermato -, se pensiamo che abbiamo attraversato la tragedia del terremoto negli anni più acuti della sua ricostruzione, la pandemia e l’alluvione dello scorso anno. Eppure sono stati dieci anni – ha aggiunto – che vedono questa regione più forte di prima”. “Mi dimetterò un minuto dopo” l’appuntamento del G7 per la scienza e la tecnologia a Bologna “per rispetto verso questo appuntamento internazionale che onora Bologna e l’Emilia-Romagna”, ha poi affermato Bonaccini. “In queste due settimane – ha aggiunto – chiuderemo tutti gli atti che assicureranno, per i prossimi mesi di affievolimento dei poteri, misure, finanziamenti e regole perchè non ci siano vuoti e rallentamenti”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).