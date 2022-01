BOLOGNA (ITALPRESS) – Il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha ricevuto oggi il nuovo prefetto di Bologna Attilio Visconti, in visita in Regione dopo la sua recente nomina da parte del Consiglio dei ministri.

Nato a Benevento nel 1961, Visconti è entrato nell’amministrazione dell’Interno nel 1988: tra i vari incarichi ha ricoperto quello di viceprefetto vicario-coordinatore della prefettura di Torino, è stato prefetto a Pesaro-Urbino, Pisa e Pavia. Negli ultimi tre anni ha svolto lo stesso servizio a Brescia.

Durante l’incontro il presidente e il prefetto si sono trovati d’accordo sulla necessità del massimo dialogo, collaborazione e confronto tra le istituzioni, a maggior ragione in un periodo in cui la prolungata crisi provocata dall’emergenza sanitaria sta mettendo alla prova il tessuto sociale ed economico di Bologna e dell’intera Emilia-Romagna.

Nel fare i migliori auguri di buon lavoro al prefetto Visconti, il presidente Bonaccini ha poi rinnovato il suo grazie alla predecessora, Francesca Ferrandino, nominata a capo del Dipartimento per immigrazione e libertà civili del Viminale.

