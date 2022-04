BOLOGNA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha incontrato il nuovo direttore della Sede regionale Rai dell’Emilia-Romagna, Stefano Tura. Entrambi hanno convenuto sul ruolo fondamentale dell’informazione, compresa quella locale, così come dell’informazione regionale garantita dal servizio pubblico. In particolare, in una regione come l’Emilia-Romagna, dal forte tessuto socio-economico e dalle tante realtà territoriali, ognuna con eccellenze e peculiarità che meritano di essere raccontate. Dal presidente della Regione gli auguri di buon lavoro a Tura per il nuovo incarico.

(ITALPRESS).

