E’ uno Stefano Bonaccini raggiante quello che ha parlato oggi, in conferenza stampa, della sua rielezione a Presidente della Regione Emilia-Romagna. “Dopo due anni di elezioni stravinte, quelli della destra erano certi di vincere anche qui: noi abbiamo finalmente invertito il trend. Adesso il campanello Salvini lo va a suonare da un’altra parte. Abbiamo dimostrato che si puo’ battere la Lega”, ha detto il Governatore.

“Un successo del Pd? Noi abbiamo in giro per l’Italia tanti amministratori bravi, non solo qui in Emilia-Romagna. Santori? Ci siamo salutati con Mattia questa mattina. Non ci eravamo mai sentiti al telefono prima; ci siamo fatti reciproci complimenti. Le sardine hanno avuto il merito di dimostrare che le piazze non le riempie solo Salvini. Non sono piazze ‘contro’ ma cercano un’alternativa. Meloni e Salvini sbagliano a pensare che siano contro”, ha poi puntualizzato Stefano Bonaccini.

“E’ stata la vittoria della concretezza, del territorio, di chi ha saputo unire un progetto per il futuro a valori sani. Ora vorreri dare una mano a ricostruire il centrosinistra, con un Pd più largo e robusto”, ha concluso il Governatore.

(ITALPRESS).