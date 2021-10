Bonaccini “Importante vaccinarsi per tenere a bada i ricoveri”

L'aumento di casi di coronavirus in Emilia-Romagna "preoccupa me come tutti quelli che hanno a cuore la comunità”. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a margine di una conferenza stampa. “Devo dire - aggiunge - che conta vaccinarsi. Guardate come va in Russia, in Romania. Le vaccinazioni, di fronte a un virus che cresce, stanno tenendo a bada per ora i ricoveri”. cin/mgg/gtr