BOLOGNA (ITALPRESS) – Supercalcolo, cooperazione istituzionale all’interno delle reti internazionali, sviluppo sostenibile, blue economy, ricerca sanitaria e lotta al cambiamento climatico. Questi i principali temi al centro dell’incontro che si è svolto oggi a Bologna tra il presidente Stefano Bonaccini e l’ambasciatore di Spagna in Italia, Miguel Fernàndez-Palacio.

“Tra Spagna ed Emilia-Romagna c’è una lunga tradizione di amicizia e cooperazione, che si esprime anche attraverso la collaborazione nell’ambito di reti internazionali, con particolare attenzione all’area del Mediterraneo- afferma Bonaccini-. Gli accordi che in questi anni abbiamo stretto con la Generalitat Catalana e con la Generalitat Valenciana puntano a rafforzare ulteriormente un’alleanza strategica tra territori che sono tra i più avanzati d’Europa. L’incontro di oggi, per il quale ringrazio l’ambasciatore Miguel Fernàndez-Palacio, ha permesso di rilanciare questi legami e di definire linee di azione comuni, a partire dalla collaborazione nell’ambito commerciale, tecnologico e dello sviluppo sostenibile”. Tra Regione Emilia-Romagna e Spagna i legami di collaborazione sono longevi e forti, nel solco di quelli tra i due Paesi. La Spagna rappresenta il terzo partner commerciale dell’Italia all’interno dell’Unione Europea, mentre solo il totale degli scambi tra l’Emilia-Romagna e il Paese iberico ammonta a 1 miliardo e 615 milioni di euro, di cui oltre 665 milioni di esportazioni e più di 950 milioni di importazioni. Particolarmente solide sono le relazioni con la Generalitat de Catalunya, che risalgono al 2013-2014, e con cui la Regione Emilia-Romagna condivide la partecipazione a diversi progetti internazionali su transizione digitale e contrasto al cambiamento climatico. Ne sono un esempio la Mediterranean Climate Action Partnership (Partenariato mediterraneo di azione per il clima), e l’alleanza DETA (Alleanza per le tecnologie emergenti e dirompenti). Le due Regioni nel 2022 hanno siglato a Barcellona un’intesa di collaborazione per condividere le rispettive eccellenze nel campo dell’innovazione, realizzare azioni congiunte su Big Data e intelligenza artificiale e promuovere iniziative sulla formazione avanzata di funzionari pubblici. Al centro anche la collaborazione tra Atenei, l’avvio di progetti nel settore dell’economia blu e dell’Agenda 2030, la collaborazione in ambito sanitario e all’interno delle reti internazionali. Un’intesa rafforzata nell’incontro dello scorso 11 ottobre a Bologna tra il presidente Bonaccini e il presidente della Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès i Garcia. Ancora più consolidate nel tempo sono le relazioni tra Regione Emilia-Romagna e Generalitat Valenciana, partite già nel 1992 con la firma di un protocollo d’intesa che ha favorito lo sviluppo di progetti bilaterali in particolar modo sulle tematiche della scuola, formazione, servizi sociali, politiche sociali e giovanili. Negli ultimi anni le due Regioni hanno intrapreso una stretta collaborazione nel settore della ceramica, per favorire una transizione energetica basata sull’innovazione e l’ingresso del settore nel sistema ETS, il meccanismo di scambio delle quote di emissioni previsto dall’Unione Europea.

foto: ufficio stampa regione Emilia Romagna

(ITALPRESS).