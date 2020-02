“Avevo promesso che sarei ripartito da quei luoghi dove la Lega e la destra hanno avuto ampio consenso. Prima tappa a Pievepelago, in alto Appennino modenese, dove ho incontrato il sindaco Ferroni e la Giunta per discutere di importanti progetti già finanziati per diversi milioni di euro: la nuova seggiovia e la nuova Casa della Salute, che saranno inaugurati in autunno e all’inizio del prossimo anno, garantendo offerta turistica e tutela della salute”. Così, su facebook, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

“Inoltre abbiamo discusso di nuovi progetti riguardanti piscina coperta e nuovo polo scolastico. Da pochi giorni sono arrivati al Comune tramite la Protezione civile ben 1,6 milioni di euro per sistemare le strade e per il dissesto idrogeologico. Infine, abbiamo visitato il Museo delle Mummie di Roccapelago, unico nel suo genere. Nei prossimi cinque anni investiremo tanto sulla montagna, perché se sta bene il monte sta meglio anche la valle”, ha aggiunto Bonaccini.

