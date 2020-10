RIMINI (ITALPRESS) – “Il turismo è una triplice occasione formidabile”. Sono le parole del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, ospite del convegno “Lo sport in valigia”, in svolgimento alla Fiera di Rimini, assieme al presidente del Coni Giovanni Malagò. Lo sport, ha ricordato il governatore, permette di “attrarre turisti e far conoscere un territorio, rappresenta un esempio di stile di vita e per noi è anche una opportunità di creare posti di lavoro, che è la nostra mission come amministratori”. Esaltati da Bonaccini quelli che lui stesso definisce “risultati formidabili, perchè a parte le Olimpiadi, non c’è mai stata una regione nel mondo dello sport che abbia in un mese e mezzo ospitato 4 eventi mondiali di 3 discipline diverse”. Il riferimento è ai due appuntamenti del Motomondiale a Misano Adriatico, la rassegna iridata di ciclismo a Imola, “organizzata in tre settimane e che ha ricevuto i complimenti del presidente del Cio”, e poi la tappa della Formula 1, sempre a Imola. E a questo proposito, ricordando che il circus ha fatto il suo ritorno dopo 14 anni di attesa, l’auspicio di Bonaccini è che “non sia un ‘una tantum'”. Da non dimenticare il coinvolgimento della regione nell’Europeo Under 21 disputato lo scorso anno mentre da oggi il territorio ospiterà tre tappe del Giro d’Italia. “Siamo una Regione cercata da tante federazioni sportive – rivendica con orgoglio Bonaccini – In questa terra siamo abituati a far diventare, ogni tanto, i sogni realtà”. E a questo proposito, ecco l’annuncio del nuovo testimonial per il territorio dell’Appennino emiliano-romagnolo: “Sarà Alberto Tomba, recentemente riconosciuto come campione dei campioni dello sci”. “Per noi – conclude Bonaccini – lo sport è un valore formidabile e il turismo sportivo è un altrettanto formidabile veicolo da mettere in campo per giocare la carta della collaborazione con i territori”.

(ITALPRESS).