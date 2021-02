Bologna, rettore Ubertini “Cogliere l’opportunità del Recovery”

“La prima cosa che suggerirei al nuovo sindaco e al nuovo rettore è di consolidare un gruppo di coordinamento stabile, magari utilizzando gli strumenti che abbiamo messo in campo recentemente come la Fondazione Innovazione Urbana, per cogliere tutte le opportunità di Next Generation Europe”. Lo dice il rettore uscente dell’Università di Bologna, Francesco Ubertini, all’agenzia ITALPRESS. cin/mgg/mrv