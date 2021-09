BOLOGNA (ITALPRESS) – Ultimo intervento in Consiglio comunale a Bologna per il sindaco Virginio Merola. Il mandato sta per scadere (si vota il 3 e 4 ottobre) e oggi Merola in apertura dell’ultimo consiglio ordinario di questo mandato ha rivolto un saluto ai consiglieri e alle consigliere per ringraziarli per “questi anni insieme. Anni di confronto e di rappresentanza dei nostri cittadini, che ci hanno visto su posizioni anche diverse ma sempre con rispetto reciproco”. “Voglio sottolineare – ha detto Merola – il vostro impegno nelle commissioni e in consiglio che si è sviluppato in un contesto storico che ha dovuto fare i conti con notevoli cambiamenti e incertezze spesso imprevedibili, che l’esplosione della pandemia ha sancito in modo inequivocabile”.

“Il Consiglio comunale di Bologna – ha sottolineato Merola – ha continuato a lavorare anche nei mesi difficili dell’inizio della pandemia dando vita a un’efficace modello di organizzazione e in questo modo siamo riusciti a non rallentare la nostra attività”. Merola ha poi ringraziato la presidente del Consiglio, Luisa Guidone, il vicepresidente, Marco Piazza, il Segretario generale, i capigruppo e lo staff del Consiglio “per il lavoro accurato e professionale”. “Auguro i migliori successi a chi di voi si ricandida e a chi non si ricandida suggerisco di vivere la fine del proprio mandato come un nuovo inizio. Buona vita a tutte e tutti e …grazie!”, ha concluso.

(ITALPRESS).