Bologna, Merola: “Non riduciamo tema giovani a ordine pubblico”

“Se parliamo di giovani non possiamo ridurre l’argomento a un tema di ordine pubblico e di rispetto delle regole, ma dobbiamo pensare che Bologna non può essere un paese per vecchi”. Lo dice il sindaco di Bologna, Virginio Merola, a margine della conferenza stampa in Prefettura di presentazione di una campagna per il rispetto delle norme anti-Covid che vede protagonisti alcuni giocatori di Virtus e Fortitudo. cin/mgg/gtr