Bologna, Mazzanti “Al lavoro su progetti di mobilita’”

Claudio Mazzanti, attualmente capogruppo Pd in Consiglio comunale, fara' parte della Giunta con le deleghe a: Politiche per la mobilità, Trasporto pubblico locale e servizi di trasporto collettivo, Infrastrutture per la mobilità, Piano urbano del traffico, Quartieri. cin/mgg