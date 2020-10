BOLOGNA (ITALPRESS)- Un’icona a forma di bus che si colora di verde, giallo o rosso. Con un sistema a semaforo la App “Roger” di Tper indicherà agli utenti il livello di riempimento degli autobus in arrivo. Il servizio partirà a Bologna il primo novembre, per poi estendersi a Ferrara dai primi di dicembre e abbracciare dall’anno nuovo i bacini di entrambe le province. Attraverso una funzione nella App, che sarà integrata accanto a quella dei tempi di attesa, il sistema è in grado di comunicare se l’autobus in arrivo ha un livello di carico basso, normale o superiore ai due terzi della capienza massima fissata dalla legge, oggi all’80%. Il dato è ricavato in automatico da un algoritmo di natura statistica che stima il numero delle persone a bordo sulla base dei segnali Wifi dei cellulari, in modo anonimo. Le icone accanto ai bus in arrivo si tingono di rosso quando il livello si avvicina al 70%, dando ai cittadini la possibilità di decidere cosa fare. “Questo servizio è il risultato di lavoro che tiene conto delle esigenze degli utenti, che in questa fase di difficoltà e regole desiderano avere maggior informazioni possibili sui mezzi per poter scegliere”, ha dichiarato Giuseppina Gualtieri, presidente e amministratore delegato di Tper, che ha poi precisato: “Oggi i mezzi Tper in circolazione non superano la capienza dell’80%, nemmeno nelle ore di punta. Il dato medio è tra il 50% e il 65% in meno rispetto al periodo per Covid, ed è frutto del lavoro fatto in queste settimane. Laddove si erano registrate criticità o avevamo dubbi abbiamo già inserito corse aggiuntive. Anche nell’ipotesi in cui si dovessero verificare situazioni di affollamento, l’autista dell’autobus è in contatto diretto con la centrale operativa, che potrebbe intervenire, per esempio inserendo mezzi aggiuntivi”.

(ITALPRESS).