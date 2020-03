Con il trasferimento del primo paziente avvenuto alle 14 di oggi 17 marzo è entrato in funzione il padiglione COVID del S. Orsola. Attualmente sono attivi 8 posti letto di terapia intensiva di cui 4 già occupati espandibili fino a 14. A seguire inoltre saranno disponibili altri 6 posti letto di terapia intensiva, 6 di sub intensiva e 5 per pazienti stabili. Inoltre sono in corso i lavori per preparare altre due ali del padiglione ad accogliere a seconda delle necessità altri 60 posti letto dedicati ai positivi al COVID.

Il reparto ha accessi e percorsi riservati e dispone di una radiologia dedicata dotata anche di TAC.

(ITALPRESS).