Bollette, Pichetto “Al momento non previsti ulteriori interventi”

SATURNIA (GROSSETO) (ITALPRESS) - "Gli analisti danno una tendenza a una riduzione del prezzo del gas e di conseguenza dell'energia nei prossimi tre mesi. Vediamo nei prossimi tre mesi cosa succederà, ma ad oggi non si possono prevedere ulteriori interventi. Anzi, c'è da augurarsi che non siano necessari, perché significa che il Paese va avanti senza tamponamenti ulteriori". Così il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, a margine del forum in masseria, in corso alle terme di Saturnia. xc3/abr/gsl