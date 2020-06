La nuova BMW Serie 6 Gran Turismo, di cui sono state vendute nel mondo 50.000 esemplari, sarà prodotta a Dingolfing, in Baviera, e lanciata sul mercato nel prossimo mese di luglio. Il restyling degli esterni comprende un sottile finestrino laterale, vetri senza cornici delle quattro porte, grande portellone posteriore e spoiler posteriore attivo che si estrae automaticamente oltre i 120 Km/h. La figura complessivamente ha un aspetto imponente e sportivo. La griglia frontale ed i fari hanno un nuovo contorno, la presa d’aria sotto il paraurti anteriore è suddivisa in tre sezioni. I proiettori sono full LED, con funzione di curva adattiva. Le luci diurne sono a forma di L, disposte l’una accanto all’altra. A velocità più elevate il BMW Laserlight aumenta la portata degli abbaglianti sino a 650 metri e segue il percorso dinamico della strada. I tubi di scarico sono ora a forma trapezoidale. Il colore delle pinze dei freni può essere anche blu o rosso. I nuovi colori sono il Phytonic Blue metallizzato, il Piedmont Red metallizzato, il Bernina Grey Amber.

Gli interni sono contraddistinti dalla cabina di guida che è focalizzata sul guidatore con seduta rialzata. Il quadro strumenti è completamente digitale con un display da 12,3 pollici. Il nuovo sistema di navigazione consente calcoli estremamente precisi con dati sul traffic oin tempo reale. La funzionalità di integrazione standard dello smartphone rende disponibili sia Apple CarPlay sia Android Auto. La consolle ha superfici nero lucido, il volante sportivo è in pelle con pulsanti multifunzione. I sedili, in pelle Dakota, sono regolabili elettricamente sia per il guidatore sia per il passeggero. Il vano di carico può raggiungere i 1.800 litri. La gamma di motorizzazioni disponibili prevede due unità benzina e tre diesel con tecnologia Twin Power turbo con potenze fino a 340 Cv. In tutte le varianti di modello la tecnologia Mild Hybrid garantisce un’erogazione istantanea grazie al generatore di avviamento a 48V e alla batteria aggiuntiva. La trasmissione Steptronic a otto rapporti è di serie su tutti i modelli e la trazione integrale, nella versione a sei cilindri in linea, si inserisce automaticamente quando le condizioni atmosferiche e stradali lo richiedono.

Le funzioni aggiuntive per i sistemi di assistenza alla guida quali il Lane Departure Warning includono il nuovo assistente di corsia di emergenza che guida automaticamente il veicolo fino al bordo ideale della sua corsia negli ingorghi stradali. La gamma di funzioni del Parking Assistant è stata ampliata con l’aggiunta dell’assistente alla retromarcia che funziona fino a 50 metri. La visualizzazione 3D dell’area circostante il veicolo nel quadro strumenti offre una panoramica ideale della situazione del traffico, dello stato dei sistemi di assistenza alla guida e delle azioni che il guidatore può adottare.

