MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Con un totale di 210.408 motociclette vendute nel 2024, BMW Motorrad ha raggiunto il miglior risultato di vendita della sua storia. La Germania si conferma il mercato principale, contribuendo in modo significativo al record di vendite di BMW Motorrad, insieme alle regioni Europa, USA, Asia e America Latina. I principali fattori del successo ottenuto nel 2024 sono stati un portafoglio prodotti convincente, con offerte distintive per ogni segmento, e l’introduzione sul mercato di nuovi modelli molto richiesti, come le potenti BMW M 1000 XR e S 1000 XR, i nuovi modelli GS di classe media BMW F 800 GS, F 900 GS e F 900 GS Adventure, i modelli Heritage casual BMW R 12 e R 12 NineT, e, in cima, le icone del turismo avventuroso BMW R 1300 GS e GS Adventure con il leggendario motore Boxer BMW.

“Desidero ringraziare di cuore i nostri clienti e la nostra community in tutto il mondo per la straordinaria fiducia che hanno riposto in noi anche nel 2024. Con il miglior risultato di vendite nella storia dell’azienda, BMW Motorrad si conferma leader nel segmento delle moto premium a livello globale. La nostra leadership in numerosi mercati e segmenti si basa sull’innovazione, su un’offerta di prodotti altamente attraente e sulla costante attenzione strategica alla forza del brand. Grazie a questi fattori di successo, BMW Motorrad è ben posizionata per il futuro e quindi guardo al 2025 con fiducia” ha dicharato Markus Flasch, Responsabile di BMW Motorrad.

foto: ufficio stampa Bmw Motorrad

(ITALPRESS).