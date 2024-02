MILANO (ITALPRESS) – Nel weekend del 24 e 25 febbraio BMW Motorrad saluta l’inizio della nuova stagione motociclistica con la presentazione dei modelli off road della rinnovata famiglia dei bicilindrici di media cilindrata capitanati dalla nuovissima F 900 GS. La stagione motociclista 2024 di BMW Motorrad inizierà simbolicamente sabato 24 e domenica 25 febbraio, con un Open Weekend in cui saranno ufficialmente presentate al pubblico le nuove BMW F 900 GS, F 900 GS Adventure e F 800 GS. Durante questo fine settimana i concessionari resteranno aperti per presentare le nuove enduro di media cilindrata della famiglia F che si presentano tecnicamente aggiornate grazie anche al nuovo motore che cresce fino a 895cc. La BMW F 900 GS soprattutto è un modello completamente nuovo dal concept inedito, più orientato al fuoristrada e alla guida dinamica, con oltre l’80% delle componenti completamente ridisegnate.

Inoltre, sarà possibile vedere anche tutte le altre più recenti novità di prodotto a partire dalla BMW R 1300 GS, arrivata sul mercato lo scorso novembre e subito apprezzata dagli appassionati. Gli esperti di prodotto della rete di organizzati BMW Motorrad saranno a disposizione per rispondere a domande e curiosità di chi parteciperà a questo evento. Infine, sarà possibile anche fare o prenotare esperienze, come i test ride dei modelli in gamma o l’iscrizione ai corsi di fuoristrada della BMW Motorrad GS Academy. Tutte le informazioni sulla Start of Season sono disponibili nella sezione dedicata del sito ufficiale di BMW Motorrad Italia. Per prenotare un test ride in concessionaria è inoltre disponibile uno strumento digitale dedicato che si chiama Test Ride NOW.

foto: ufficio stampa Bmw Group Italia

(ITALPRESS).