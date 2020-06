Con Rent a Ride, BMW Motorrad offre un piacere di guida in moto senza pensieri attraverso la piattaforma di noleggio www.rentaride.com – configurabile secondo le specifiche esigenze, con moto a noleggio praticamente nuove e una gamma eccezionale di tour affascinanti, che possono anche essere utilizzati direttamente con l’app BMW Motorrad Connected. Con 89 partner di noleggio partecipanti in sette paesi, www.rentaride.com è la più grande piattaforma di noleggio di motociclette in Europa.

Entro la fine dell’anno, BMW Motorrad mira ad espandere la piattaforma per includere più di 100 partner di noleggio in 12 paesi. Espandendo costantemente i partner di noleggio e i paesi partecipanti, l’ambizioso obiettivo per il 2021 è quello di diventare il leader mondiale in questo segmento di noleggio moto.

Su www.rentaride.com i clienti possono prenotare una moto BMW praticamente nuova e, se necessario, anche l’abbigliamento tecnico con pochi clic, per esempio per andare a fare un giro con gli amici o anche solo prendere la moto per provarla a fondo. Le moto sono spiegate in dettaglio dagli esperti in loco presso i partner BMW Motorrad e consegnate in un’atmosfera rilassata. Quindi, se un itinerario su una lunga distanza sarebbe al momento troppo azzardato per voi, è possibile noleggiare la vostra moto da sogno con Rent A Ride in modo flessibile e semplice, e andare anche solo a fare un giro di evasione e di scoperta della moto.

La piattaforma sarà in continua espansione nei mercati esistenti di Germania, Finlandia, Francia, Italia, Norvegia, Austria e Thailandia. Ulteriori stazioni Rent a Ride saranno disponibili quest’anno negli Stati Uniti e in altri quattro mercati europei: Olanda, Belgio, Svizzera, Romania.

(ITALPRESS).