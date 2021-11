Si presenta imponente la BMW iX xDrive 50 nuova ammiraglia tecnologica della casa bavarese completamente elettrica, alta 170 cm, cerchi da 21″, griglia anteriore a doppio rene. Il silenzio regna sovrano dentro e fuori la xDrive 50 mentre percorriamo le strade innevate che portano a Champoluc. Testiamo il comportamento della vettura sul fondo spesso ghiacciato e la tecnologia di limitazione dello slittamento delle ruote, integrata nella centralina motore, montata per la prima volta in tandem con la trazione integrale, porta ad un ulteriore miglioramento della trazione e della stabilità di guida. Il centro di gravità è basso grazie al collocamento della batteria ad alto voltaggio situato nel sottoscocca, e la distribuzione del peso, che supera i 2.500 kg, è ben bilanciata e rende la manovrabilità ancora più agile. Ci ritroviamo in un lussuoso interno in cui il sistema di controllo automatico della climatizzazione garantisce massimo comfort pur alle più rigide temperature riscaldando non solo sedile e volante, ma anche le superfici di appoggio. Il volante, a proposito, è esagonale, i sedili di nuova concezione hanno il poggiatesta integrato. Le gambe hanno più spazio per l’assenza di un tunnel centrale.

Attira l’attenzione il Curved display, un gruppo di display completamente digitale formato da un display informativo da 12,3″ e da un display centrale di controllo con una diagonale dello schermo di 14,9″, alloggiati dietro una superfice in vetro curvata verso il guidatore. Il sistema audio Bowers & Wilkins Diamond surround è dotato di amplificatore digitale da 1.615 watt, equalizzatore specifico a sette bande e trenta altoparlanti. La potenza combinata della iX xDrive50 è di 523 Cv, un pò più dei 326 Cv della sorella iX Drive 40. L’efficienza della tecnologia propulsiva, abbinata alla più recente tecnologia delle celle della batteria, si traduce in un’autonomia che raggiunge i 630 km nella xDrive 50 e i 425 km nella xDrive 40. Il sistema di trazione integrale elettrica distribuisce la coppia motrice tra le ruote anteriori e posteriori in maniera estremamente efficiente. Bmv ix xdrive 50. Personal registra le opzioni individuali, memorizza le caratteristiche di guida e consente di scegliere le luci dell’ambiente, Sport, con luci Orange nel display, assicura guida dinamica e suono simile al motore termico, infine Efficient Mode consente una guida con il massimo risparmio di energia.

Il nuovo toolkit tecnologico offre un notevole potenziale per lo sviluppo della guida e del parcheggio automatizzati con la prospettiva di funzionalità di sistema di assistenza alla guida di terzo livello nel medio termine. Una telecamera da 8 Mpixel è collocata anteriormente così come il radar che “vede” fino a 300 metri, sensori ultrasonici e telecamere posteriori consentono una visibilità totale in ogni condizione di guida e garantiscono il più ampio set di assistenza alla guida di serie mai vista su una BMW come la nuova funzione di avviso di uscita che segnala la presenza di ciclisti e pedoni nell’area circostante prima dell’apertura delle porte. Già in tutte le concessionarie la la iX xDrive 50 costa 103.000 Euro.

(ITALPRESS).