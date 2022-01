BMW iX Flow, la carrozzeria cambia colore come per magia

Cambiare colore quando si vuole alla carrozzeria. Come per magia. La BMW iX Flow utilizza una tecnologia innovativa per adattare anche l'esterno della vettura ai gusti personali. Un rivestimento esterno, sollecitato da un impulso elettrico, porta in superficie i pigmenti di colore che fanno assumere alla carrozzeria la colorazione desiderata. tvi/abr/gtr/