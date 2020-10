Il BMW Group ha registrato una solida crescita delle vendite anno su anno dell’8,6% nel terzo trimestre, con un totale di 675.680 veicoli consegnati ai clienti. Come previsto, l’andamento delle vendite da gennaio a settembre riflette nel frattempo l’impatto globale della pandemia di coronavirus. Durante questo periodo, la società ha venduto 1.638.316 (-12,5%) veicoli premium BMW, MINI e Rolls-Royce in tutto il mondo. “Grazie alla nostra ampia gamma di modelli, siamo stati in grado di aumentare le nostre vendite del terzo trimestre anno su anno, nonostante gli effetti ancora in corso della pandemia di coronavirus”, ha affermato Pieter Nota, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW, responsabile per Customer, Brands, Sales. “Siamo particolarmente soddisfatti della crescita delle vendite di quasi il 50 percento per i veicoli elettrificati. Ciò rende l’elettromobilità un motore di crescita sostanziale. Abbiamo già consegnato circa 10.000 MINI Full Electric dall’inizio dell’anno. Questo dimostra quanto i nostri clienti apprezzino questa vettura”, ha continuato Nota.

Nel terzo trimestre, sono stati venduti il 9,8% in più di veicoli BMW (585.336 unità) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’azienda ha generato un importante slancio in termini di prodotto con nuovi modelli come la BMW Serie 2 Gran Coupè, i modelli aggiornati della BMW Serie 5 e la BMW X3, che è ora disponibile con quattro diverse varianti di propulsione.

A causa degli effetti del coronavirus, l’11,3% in meno di veicoli BMW è stato consegnato ai clienti nei primi nove mesi dell’anno.

Il marchio MINI ha consegnato un totale di 208.144 veicoli (-20,0%) ai clienti nell’anno fino alla fine di settembre. Nel terzo trimestre, MINI ha registrato una crescita incoraggiante delle vendite dell’1,9 percento.

Rolls-Royce Motor Cars ha registrato vendite per 2.651 (-28,5%) automobili da inizio anno. La domanda globale rimane forte in tutti i modelli, con vendite nel terzo trimestre in aumento del 54% rispetto al trimestre precedente (Q2 2020). L’aumento dell’entrata ordini indica un quarto trimestre robusto e una fine anno forte. La nuova Ghost è stata lanciata a settembre con le prime consegne ai clienti previste alla fine del quarto trimestre.

Tra gennaio e settembre sono state inoltre vendute 129.599 motociclette (-5,4%); 52.892 di queste erano nel terzo trimestre, con un aumento del 20,9% su base annua.

Il BMW Group ha consegnato ai clienti un totale di 116.381 (+ 20,0%) veicoli elettrificati BMW e MINI nei primi nove mesi dell’anno. Con 54.719 unità consegnate nel terzo trimestre, l’azienda ha venduto il 46,6% di veicoli elettrificati in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le nuove varianti ibride plug-in della BMW X2, BMW Serie 3 e BMW Serie 5 sottolineano il ruolo di leader del BMW Group nel segmento elettrificato premium in Europa e nel mondo. Le consegne della BMW iX3 completamente elettrica inizieranno entro la fine del 2020. Il prossimo anno, il BMW Group continuerà l’elettrificazione sistematica della sua gamma di modelli, con la BMW i4 e la BMW iNEXT completamente elettriche. L’azienda prevede di avere più di sette milioni di veicoli elettrificati sulle strade entro il 2030;

due terzi di loro completamente elettrici. Entro il 2023, il BMW Group offrirà ai clienti non meno di 25 modelli elettrificati, inclusa una variante completamente elettrica della BMW Serie 7 di prossima generazione, la BMW X1 e la BMW Serie 5. I clienti potranno scegliere tra una versione puramente elettrica, un ibrido plug-in, un diesel efficiente e una versione a benzina con tecnologia a 48 volt. Anche i modelli MINI contribuiscono al successo delle vendite nel campo dell’elettromobilità. La MINI Cooper SE completamente elettrica si è dimostrata particolarmente apprezzata dai clienti, con circa 10.000 unità vendute nell’anno fino ad oggi.

(ITALPRESS).