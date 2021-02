MILANO (ITALPRESS) – Il Gruppo Bluvacanze si è aggiudicato il Naming Rights della fermata Lotto della linea metropolitana M5 di Milano, particolarmente significativo perchè l’HQ del Gruppo Bluvacanze è proprio in Piazzale Lotto, 2. L’accordo con Metro 5 prevede la personalizzazione della segnaletica degli interni e degli esterni della stazione con il brand Bluvacanze che sarà presente anche su tutte le mappe cartografiche delle linee metropolitane.

La fermata “Lotto Bluvacanze” rappresenta un nodo cruciale all’interno del sistema dei mezzi pubblici di Milano gestito da Atm: oltre ad essere una stazione di interscambio con la linea rossa M1 e con numerosi mezzi di superficie, la linea lilla M5 è completamente automatizzata e si estende per 12,8 km con 19 stazioni. L’obiettivo della sponsorizzazione è quello di accrescere la brand awarness del Gruppo, rafforzando il legame de “l’agenzia di viaggi più grande d’Italia” con la città di Milano.

“La collaborazione tra il Gruppo Bluvacanze e Metro 5 Spa è un segnale positivo e molto importante che intendiamo dare ai nostri agenti, ai nostri clienti, ma anche agli altri operatori turistici, così duramente colpiti dalle restrizioni per la pandemia – afferma il Ceo del Gruppo Bluvacanze, Domenico Pellegrino -. Un Gruppo come il nostro ha la forza ed il dovere di accelerare il processo di ripartenza, per quanto di sua competenza, invitando anche tutti i nostri clienti a guardare finalmente oltre, pianificando e organizzando il prossimo viaggio. Il mondo ha bisogno dei nostri occhi per essere ammirato ed amato da vicino. Noi abbiamo bisogno delle vive esperienze del mondo per crescere ed evolverci costantemente. Siamo a fianco dei nostri clienti, perciò, per renderlo nuovamente possibile”.

“Bluvacanze è la prima azienda turistica ad avere avviato un’azione di promozione del brand in una delle nostre stazioni. – dichiara Serafino Lo Piano, Amministratore Delegato di Metro 5 -. E’ un’iniziativa che trasmette in questo momento di difficoltà economica un messaggio positivo per l’intera filiera turistica, che è pronta a ripartire. Siamo quindi orgogliosi di poter dare il nostro contributo per sostenere questo settore cardine per il nostro Paese. Siamo convinti che per uscire dalla crisi la comunicazione sia un fattore vincente: per questo, Metro 5 ha avviato nuove opportunità di visibilità per le imprese, sia in stazione sia sui nostri treni, dove mettiamo a disposizione delle aziende i nostri spazi per comunicare”.

L’iniziativa – già sposata da brand come Allianz e Assicurazioni Generali per la fermata Tre Torri e DAZN per quella di San Siro Stadio – è solo una parte di un piano di comunicazione verso i consumatori finali e verso i clienti dei propri punti vendita, che vedrà il brand Bluvacanze essere in prima fila per la ripartenza del settore turistico con ulteriori iniziative e partnership con player di primo piano, fanno sapere dal Gruppo.

