MILANO (ITALPRESS) – Operazione interforze finalizzata al ripristino della legalità e alla migliore vivibilità delle zone intorno alla Stazione Centrale di Milano. L’attività di controllo è stata disposta dal Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, secondo gli indirizzi formulati dal Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dopo l’incontro tenuto dal Ministro al Viminale con i Sindaci delle città di Milano, Napoli e Roma.

All’operazione interforze, coordinata dal Questore di Milano, hanno preso parte, oltre a Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, con i relativi reparti speciali, anche la Polizia Locale di Milano e l’Ispettorato Territoriale del lavoro, per i profili attinenti alla regolarità del lavoro negli esercizi della zona. Il Comune di Milano ha garantito il proprio supporto anche per verificare e gestire situazioni di fragilità umana e sociale e ha assicurato il tempestivo intervento di AMSA per restituire alle aree interessate da bivacchi e degrado, una pronta e migliore vivibilità.

Complessivamente sono stati impiegati 318 uomini delle forze di polizia e 28 agenti di polizia locale, che hanno arrestato 4 persone, 21 sono state denunciate mentre 1.255 sono state controllate. Controllati anche 120 veicoli. E 29 negozi sono stati sottoposti a controllo (5 i lavoratori irregolari trovati). Sono stati poi effettuati una serie di sequestri di merce e droga e sigarette di contrabbando.

Il Prefetto di Milano, Renato Saccone, ha ringraziato “della preziosa e sinergica collaborazione tutte le componenti coinvolte. I primi dati esprimono l’intento determinato e comune di voler affrontare nel migliore dei modi in termini complessivi e organici problemi di sicurezza urbana, comuni e tipici delle grandi metropoli. L’attività proseguirà nel tempo per garantire risultati duraturi”.

“Assicurare la sicurezza ai cittadini di Milano, siano essi residenti in città o meno, è una priorità per l’Amministrazione – ha commentato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala -. Gli interventi posti in atto nell’ambito di questa operazione interforze, alla quale ha collaborato anche la nostra Polizia Locale, sono espressione concreta del nostro impegno. Impegno che dovrà proseguire affinchè i risultati si consolidino”.

credit photo agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).

