CUNEO (ITALPRESS) – Vasta operazione antidroga dei Carabinieri di Cuneo con l’ausilio di unità cinofili e di un elicottero dell’Arma. In corso di esecuzione 45 misure cautelari per spaccio e traffico di sostanze stupefacenti ed altri reati, commessi in particolare nei territori di Alba e di Bra. Due sono i provvedimenti restrittivi emessi dal GIP del Tribunale di Asti, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ai quali i Carabinieri stanno dando esecuzione.

– foto: ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).