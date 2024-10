NAPOLI (ITALPRESS) – Sono nel complesso 50 le misure cautelari, 49 in carcere e 1 agli arresti domiciliari, eseguite a Caivano nel corso di una vasta operazione antidroga dei carabinieri che hanno attuato un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. L’indagine, andata avanti per diverso tempo, ha consentito agli inquirenti di individuare un gruppo di persone coinvolte che facevano capo al clan camorristico Angelino-Gallo. Assieme a loro, anche un’altra serie di soggetti che fungeva da collegamento con le varie piazze di spaccio che insistevano nel comune e non solo nell’area del Parco Verde. Questo giro di droga, che ha portato ingenti guadagni nelle casse della criminalità organizzata, era diffuso sull’intero territorio cittadino e portava dei ricavi sia per i gestori delle singole piazze di spaccio sia per il gruppo degli Angelino-Gallo che in qualche modo rappresentava il vertice di questa “associazione”. Le modalità di guadagno erano sostanzialmente due: da un lato c’erano gli introiti delle 20 piazze di spaccio censite, dall’altro c’era la somma che i singoli gestori accantonavano per cederla al gruppo egemone della zona. I reati contestati per gli arrestati odierni sono dunque quelli di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione di droga a fine di spaccio. In entrambi i casi i delitti sono aggravati dalla finalità mafiosa.

