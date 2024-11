ROMA (ITALPRESS) – Blitz del movimento ambientalista Extinction Rebellion davanti al ministero dell’Interno, in via del Viminale, a Roma. Un centinaio di attivisti ha scaricato del letame sul marciapiede davanti al dicastero, accampandosi sul posto dopo avere montato una trentina di tende. La protesta è scattata poco dopo le 11.

Gli attivisti si sono presentati con un camion carico di letame che hanno rovesciato a terra. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per portare fuori i ragazzi dalle tende. I manifestanti sono stati accompagnati in commissariato per essere identificati.

Squadre speciali Ama sono prontamente intervenute per ripristinare il decoro in piazza del Viminale, rende noto la municipalizzata capitolina per l’ambiente in riferimento all’iniziativa di Extinction Rebellion, i cui attivisti hanno scaricato 5 quintali di letame davanti all’ingresso della sede del Ministero dell’Interno.

