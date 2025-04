Bittner “Risultati e giovani, felice per il percorso del Pentathlon”

ROMA (ITALPRESS) - "L'ultimo quadriennio è stato fenomenale per i risultati ottenuti anche a livello giovanile. Sono felice che il mondo dello sport abbia voluto dare un riconoscimento pubblico al lavoro dei nostri atleti, dei tecnici e in generale della Federazione italiana Pentathlon Moderno". Così il presidente della Fipm, Fabrizio Bittenr, a margine dell'evento "The Five Gala", organizzato per celebrare lo storico bronzo olimpico di Giorgio Malan a Parigi 2024 e per presentare il nuovo logo della Federazione. spf/ari/gtr