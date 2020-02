Il turismo si incontra in Bit. Si è conclusa la quarantesima edizione di BitMilano dopo tre giorni all’insegna della dinamicità, del networking e di contenuti di alto livello. Soddisfazione da parte degli oltre 1.100 espositori da 68 Paesi, tra mete italiane e internazionali, Dmc/Dmo, catene alberghiere, tour operator, network di agenzie, vettori e associazioni.

L’evento ha accolto più di 40.000 visitatori, tra viaggiatori, giornalisti e operatori di settore, confermando il taglio internazionale di BitMilano: sono Grecia, Svizzera, Spagna, India, Federazione Russa e Usa i primi Paesi di provenienza, dopo naturalmente l’Italia. Soddisfazione confermata anche dagli oltre 600 buyer selezionati da Fiera Milano e giunti da 65 Paesi, in particolare da USA, India, Russia, Ucraina, Argentina, Brasile, Sud Africa; molto apprezzata la piattaforma MyMatching che ha facilitato gli incontri B2B per un totale di 11.198 business match.

L’edizione 2020 ha premiato i contenuti di qualità emersi dall’intenso palinsesto convegnistico che ha approfondito principalmente quattro aree tematiche: Formazione, Tecnologia, Hot Topics e Turismo enogastronomico. Gli oltre 100 appuntamenti hanno infatti richiamato oltre 5.000 partecipanti. Apprezzato anche il livello degli speech che si sono svolti nelle aree tematiche Bit4Job, BeTech e I Love Wedding, nel MICE Village e le numerose iniziative di presentazione e formazione organizzate dagli espositori.

Gli andamenti evidenziati in occasione degli appuntamenti convegnistici confermano i trend in atto nel settore: enogastronomia, turismo culturale, terme e benessere ed ecoturismo rappresentano i più importanti segmenti, cercati sia dal viaggiatore nostrano che da quelli internazionali.

L’appuntamento con la prossima edizione di BitMilano è a fieramilanocity dal 7 al 9 febbraio 2021.

(ITALPRESS).