Bioeconomia, nel 2021 valore di produzione di 364 miliardi

In Francia, Germania, Italia e Spagna la bioeconomia ha generato nel 2021 un valore di produzione di circa 1.500 miliardi, occupando oltre 7 milioni di persone. È quanto emerge dall'ottavo Rapporto "La bioeconomia in Europa", redatto dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo in collaborazione con il Cluster Spring e Assobiotec-Federchimica. sat/gtr