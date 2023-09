MOTEGI (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Brad Binder, in sella alla Ktm, ferma il cronometro a 1’43″489 e fa segnare col record della pista (battuto il primato che apparteneva a Jorge Lorenzo dal 2015) il miglior tempo nella practice del Gran Premio del Giappone. Il sudafricano vola direttamente al Q2 assieme a Pecco Bagnaia (Ducati), secondo nella sessione pomeridiana sul circuito di Motegi a 29 millesimi, e Aleix Espargarò, terzo con la Aprilia, a 0″295 da Binder. Quarta la Ducati Prima Pramac di Jorge Martin (+0″354), che invece era stato il più veloce nelle libere del mattino, poi Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46, +0″456) che precede Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini, +0″458) e Johann Zarco (Ducati Prima Pramac, +0″573). Ottavo tempo per l’altra Aprilia con in sella Maverick Vinales (+0″628), chiudono la Top Ten le Ktm di Pol Espargarò (GasGas) e Jack Miller. Dovranno passare dal Q1, fra gli altri, Fabio Quartararo, Marc Marquez (scivolato nel finale della sessione), Franco Morbidelli e Alex Rins.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

