ROMA (ITALPRESS) – “Sono in costante collegamento con la direzione aziendale della Asl di Latina sulle condizioni della piccola abbandonata in auto. I sanitari notano un miglioramento, ma la bimba ha rischiato di morire per le alte temperature. Desidero ringraziare dell’alto senso civico la commessa che ha dato il via ai soccorsi e tutti i nostri sanitari dell’ospedale Goretti che hanno preso in carico la bimba con amore e professionalità”. Lo dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. E’ di ieri la notizia che è stata sospesa la genitorialità alla coppia che ha lasciato la loro figlia di appena due mesi in auto, al caldo e con i finestrini chiusi mentre erano impegnati in una discussione. E’ accaduto a Borgo Montello, in provincia di Latina. La bimba sarà affidata a un istituto.

– credit photo agenziafotogramma.it –