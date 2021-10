BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Parlamento europeo ha votato la sua posizione sul bilancio UE del 2022. I deputati hanno annullato la maggior parte dei tagli effettuati dal Consiglio (1,43 miliardi in totale), riportando innanzitutto il progetto di bilancio al livello originariamente proposto dalla Commissione. Inoltre, i deputati hanno aumentato i finanziamenti per molti programmi e politiche che a loro avviso contribuiscono alla ripresa post-pandemia e sono in linea con le priorità del Parlamento definite nelle sue linee guida per il 2022, con un aumento di 2,7 miliardi rispetto al progetto di bilancio della Commissione. Tra questi, il programma di ricerca Horizon Europe (+305 milioni rispetto alla proposta della Commissione), il Meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility) che finanzia la costruzione di reti transeuropee di trasporto, energetiche e digitali di alta qualità e sostenibili (+207 milioni), e il programma LIFE per l’ambiente e l’azione per il clima (+171 milioni). Il sostegno ai giovani rimane una priorità fondamentale: Erasmus+ è stato aumentato di 137 milioni, pari a 40.000 scambi di istruzione supplementari, e 700 milioni sono stati aggiunti al progetto di bilancio per sostenere l’attuazione del Sistema europeo di garanzia per i bambini vulnerabili (European Child Guarantee). Anche EU4Health è stato potenziato, con ulteriori 80 milioni per costruire una solida Unione Europea della Salute e per rendere i sistemi sanitari nazionali più resistenti. I deputati hanno aumentato del 20% i finanziamenti per gli aiuti umanitari e potenziato il Fondo asilo, migrazione e integrazione, soprattutto alla luce della situazione in Afghanistan. Inoltre, hanno sostenuto l’iniziativa Covax per un accesso equo ai vaccini COVID-19 nel mondo. Nel campo della sicurezza e della difesa, i deputati hanno aumentato le relative linee di bilancio di più di 80 milioni. Il testo della risoluzione che riassume la posizione del Parlamento, adottata con 521 contro 88 voti e 84 astensioni. Con questo voto, il Parlamento ha definito il livello complessivo degli stanziamenti in impegni per il 2022 a 171,8 miliardi, un aumento di 2,7 miliardi rispetto al progetto di bilancio proposto dalla Commissione (più 1,3 miliardi per la riserva di adeguamento alla Brexit, che riflette l’accordo sul regolamento corrispondente), mentre il livello complessivo degli stanziamenti in pagamenti è di 172,5 miliardi. Il voto dà il via a tre settimane di negoziati di “conciliazione” con il Consiglio, con l’obiettivo di raggiungere un accordo per il bilancio del prossimo anno, che dovrà poi essere votato dal Parlamento e firmato dal suo presidente.

