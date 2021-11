ROMA (ITALPRESS) – Campionati giovanili Figc in campo nel weekend. Domenica scoppiettante quella in arrivo nella categoria UNDER 18 di A e B. La Roma capolista e a punteggio pieno dopo 7 vittorie su 7, affronterà la trasferta di Milano sponda Inter, con i nerazzurri a metà classifica con 12 punti intenzionati a fermare l’avanzata giallorossa. La Spal, seconda in classifica con 16 punti, giocherà in trasferta a Sassuolo mentre il Torino giocherà l’anticipo del sabato sul campo dell’Atalanta.

UNDER 17 A-B

Nel girone A sarà Genoa-Sampdoria il big match di giornata che non è solo il derby della Lanterna ma sfida tra seconda contro prima, le divide un solo punto. Nel girone B, le capolista milanesi se la vedranno contro Pordenone (Milan) e Monza (l’Inter) mentre il Vicenza andrà sul campo del Cittadella. Gruppo C che vedrà la Lazio capolista impegnata in casa con la Salernitana ma Lecce, Roma e Benevento sono dietro ad un solo punto di distacco pronte ad approfittare di un eventuale passo falso.

UNDER 16 A-B: Nel girone A, il Monza affronterà il Torino in trasferta, mentre la Juve ospiterà la Sampdoria ancora ferma a 0 punti. Nel girone B spicca il derby Inter-Milan che è anche prima contro seconda mentre l’altra capolista, l’Atalanta, se la vedrà fuori casa contro l’Udinese. Gruppo C con la capolista Bologna tra le mura amiche contro il Pisa mentre la Spal seconda affronterà il Parma. Infine, girone D con la Lazio prima in classifica impegnata sul campo del Napoli e la Roma in casa contro il Crotone.

UNDER 15 A-B: Girone A con Torino-Monza, prima contro terza mentre il Cagliari secondo affronterà lo Spezia. Nel girone B l’Atalanta capolista va a Udine ma la gara di cartello è la sfida tra seconde, il derby Inter-Milan entrambe con appena un punto in meno dei bergamaschi. Girone C con la gara principale che sarà il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli, ovvero prima contro seconda. Infine, gruppo D con la Lazio capolista impegnata nella trasferta di Napoli e il Frosinone, secondo, nella sfida in trasferta sul campo della Reggina.

UNDER 17 C

Girone A con il testa a testa tra Pro Sesto e Giana Erminio attualmente con 12 punti e un solo punto di vantaggio sulla Pro Vercelli; nel girone B domina soltanto il Padova, impegnato nella trasferta contro la Triestina mentre la Reggiana, nel girone C, andrà a Gubbio. La prima in classifica del girone D, il Pontedera, andrà in terra sarda ad Olbia mentre nel gruppo E il Pescara capolista giocherà in trasferta a Latina. Girone F con un testa-coda tra Bari, capolista e Andria, ultima con 3 punti. Ma nei derby nulla è scontato.

UNDER 15 C

Girone A con il Pro Sesto impegnato sul difficile campo del Lecco mentre nel girone B interessante sfida tra Sud Tirol e Mantova che detiene il primato davanti Albinoleffe e Padova. Nel girone C comandano Cesena e Modena, romagnoli contro emiliani, che se la vedranno contro Ancona e Teramo; girone D con il Pontedera che va ad Olbia e la Viterbese seconda che ospita l’Aquila Montevarchi. Gruppo E con la partitissima tra Avellino e Juve Stabia mentre nel girone F il Palermo a punteggio pieno riceverà il Virtus Francavilla.

(ITALPRESS).