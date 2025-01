Biden “Jimmy Carter ha segnato il mio destino”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Un uomo modesto, bastava guardare il suo sorriso. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ricordato così Jimmy Carter in occasione ai funerali di Stato per il 39esimo presidente degli Stati Uniti, tenutisi a Washington. Biden ha anche ricordato la sua amicizia con Carter, lunga quasi 60 anni: "come una famiglia abbiamo condiviso i ricordi di quasi sessant’anni trascorsi insieme", ha detto. "Avevo 31 anni ed ero senatore" "e oggi posso dire che ha segnato il mio destino”. xp6/abr/gtr