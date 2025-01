WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha conferito alla Casa Bianca la medaglia presidenziale della libertà a coloro che hanno contribuito in modo significativo ai valori della sicurezza degli Stati Uniti con iniziative pubbliche e private che hanno contribuito alla diffusione di valori importanti come la pace del mondo e la prosperità. La premiazione ha coinvolto 19 esponenti della politica, della musica, dello sport e del cinema.

“Per l’ultima volta come Presidente ho l’onore di conferire la medaglia della libertà a persone veramente straordinarie – ha affermato Biden durante la cerimonia -. Siamo qui per onorare il loro sacro sforzo per modellare la cultura e per difendere la causa dell’America. Per questa ragione voglio ringraziarvi personalmente per quello che avete fatto per questo Paese”.

Tra i vincitori che hanno ricevuto il premio troviamo Bono, frontman della leggendaria band degli U2 e attivista contro l’AIDS e la povertà, che in questi anni è stato in grado di riunire democratici e repubblicani per la creazione per organizzare delle importanti campagne nella lotta alla malattia. Premiata anche Hilary Clinton, prima First Lady eletta al Senato degli Stati Uniti, Earvin “Magic” Johnson, leggenda del basket che ha guidato i Los Angeles Lakers alla vittoria di cinque campionati NBA. Fuori dal campo, è un imprenditore e filantropo di successo che sostiene le comunità svantaggiate attraverso la sua Magic Johnson Foundation.

Premiato anche lo stilista Ralph Lauren, che nel corso degli anni è stato in grado di ridefinire il mondo della moda con un marchio che incarna l’eleganza e la tradizione americana, riuscendo ad influenzare la cultura, gli affari e la filantropia, in particolare nella lotta contro il cancro. A ricevere il riconoscimento anche l’attore, regista e produttore Denzel Washington, vincitore di due premi Oscar, José Andrés, rinomato innovatore culinario che ha reso popolari le tapas negli Stati Uniti. La sua World Central Kitchen fornisce aiuti su larga scala alle comunità colpite da disastri naturali e conflitti in tutto il mondo. Riconoscimento anche per l’attore Michael J. Fox, per l’educatore scientifico William Sanford-Nye, l’imprenditore Tim Jill, l’ambientalista Jane Goodall, gli imprenditori David Rubenstein e George Soros, lo scrittore George Stevens, Jr. e la rinomata icona della moda Anna Wintour. Presente nella lista

dei premiati anche la stella del calcio Lionel Messi, che però non ha potuto ritirare personalmente il premio.

Numerosi anche i riconoscimenti post mortem, tra cui figurano il 25° Segretario della Difesa Ash Carter, l’attivista Fannie Lou Hamer, il procuratore generale Robert Francis Kennedy e l’uomo d’affari George Romney.

