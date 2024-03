VENEZIA (ITALPRESS) – La Biblioteca VEZ si fa ancora più bella e attrattiva, potenziando i servizi e migliorando la sua fruibilità e accessibilità. Per ottenere questo ulteriore salto di qualità da lunedì 25 a venerdì 29 marzo le sale di lettura del corpo storico della biblioteca mestrina saranno interessate da un’importante riorganizzazione degli spazi e, per questo, saranno temporaneamente non disponibili.

Resteranno comunque attivi e garantiti i servizi di prestito, restituzione, informazione bibliografica e iscrizione. La riapertura delle sale è prevista da sabato 30 marzo.

“Questi importanti lavori di riorganizzazione si sviluppano di pari passo con quelli riguardanti la costruzione e l’allestimento della nuova ala della biblioteca, che ne comporterà di fatto il raddoppio – spiega l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini – In questo caso il cantiere è nelle sue fasi finali, siamo proprio ai dettagli e tra poche settimane potremmo parlare di “Grande VEZ”.”

Concluse le operazioni di riordino e riorganizzazione, sabato 30 marzo, l’utenza potrà contare su più postazioni studio, dotate di prese elettriche, su servizi di accoglienza più agili e vicini al cittadino per richieste di informazioni o per ricerche bibliografiche e su un maggiore spazio dedicato alle novità editoriali.

“In più allestiremo anche la zona di raccordo tra la villa e la nuova ala, a breve ultimata – sottolinea Venturini – Attraverso questo passaggio si accederà, tra poco, a nuove sale lettura, aree relax, caffetteria, sala conferenza e all’ampio giardino a disposizione dei frequentatori. Il 2024 sarà un grande anno per la nostra VEZ”.

