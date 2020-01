Dalla Bat Mobile allo Space Shuttle, passando per il Generale Lee di Hazard fino alle vetture di Fast and Fourious, sono numerosi i veicoli di ogni tipo che in 150 anni di storia hanno montato gomme BFGoodrich. Il marchio americano del gruppo Michelin, specializzato soprattutto nel fuoristrada, proprio in occasione del suo centocinquantesimo compleanno, ha deciso di lanciare una gamma di pneumatici estivi da strada: BFGoodrich Advantage per berline e auto compatte e BFGoodrich Advantage SUV, destinato al mercato dei SUV.

“Questi nuovi pneumatici sono stati concepiti per soddisfare le esigenze dei consumatori che cercano un buon rapporto qualità-prezzo, fornendo prestazioni di ottimo livello in termini di sicurezza sul bagnato, comportamento e comfort di guida” ha commentato Alfio Famà, direttore marketing di BFGoodrich. La nuova gamma Advantage consente di ottenere prestazioni migliorate sia su strada bagnata, con spazi di frenata ridotti (-2,4 m), sia su strada asciutta (-1,5 m), grazie alla nuova mescola del battistrada e alla fascia interbloccante dei tasselli che riduce la mobilità della scultura.

Advantage SUV migliora le prestazioni con spazi di frenata ridotti su strada bagnata (-2,9 m) e su strada asciutta (-1,1 m). Queste prestazioni classificano la nuova gamma al più alto livello di etichettatura europea in frenata sul bagnato. Le migliori prestazioni in aderenza e comportamento della nuova gamma Advantage derivano da una nuova mescola del battistrada e dai blocchi ampi sulla spalla. Il disegno asimmetrico del battistrada, con le due scanalature poste verso l’esterno, consente al pneumatico di seguire la traiettoria in fase di curva e di drenare l’acqua.

L’offerta Advantage si posiziona nel segmento “Quality” offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo. Inoltre, la nuova gamma utilizza una tecnologia con fascia interbloccante dei tasselli che riduce la mobilità della scultura, aumenta la rigidità del battistrada nella zona di contatto con il suolo che si traduce in una minore resistenza al rotolamento e, quindi, ad un minor consumo di carburante. 120 saranno le misure disponibili di Advantage da 14 a 20 pollici nel corso del 2020, 23 invece nella versione Suv.

(ITALPRESS).